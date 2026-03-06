НАСА: Извънземният живот може да е наблизо

Ученият от НАСА д-р Дейвид Гринспун заяви, че е напълно възможно да съществува извънземен живот в нашата слънчева система, включително на планетата джудже Церера. Това съобщава вестник „Мирър“ .

Предположения за извънземен живот

Според изследователя, Церера, най-малката известна планета джудже в Слънчевата система, може да съдържа течна вода, създавайки условия, благоприятни за живот. Гринспун подчерта, че като част от последните проучвания космическият апарат е открил няколко интересни характеристики на планетата, които показват евентуално наличие на вода.

„Забелязахме ярко бяло проблясване в кратера, което вероятно е солни отлагания. Солните отлагания показват, че някога там е имало вода. Това предполага, че Церера може да е била воден свят в миналото и все още може да има течна вода вътре в нея“, казва Гринспун.

Ученият подчертава, че подобни открития са от интерес за астробиолозите, тъй като показват, че планетите джуджета може да са имали условия, подходящи за живот, и някои от тези условия може да съществуват и днес. „Кой знае, може би някои от тези планети все още имат океани, подходящи за живот“, отбелязва той.

Гринспун също припомня, че водата е ключов компонент за появата на живота и отбеляза, че на Церера може да има организми, които все още не са открити от учените.

В края на май 2023 г. Американската космическа агенция НАСА за първи път говори на публична среща за напредъка на своите изследвания, свързани с неидентифицирани аномални обекти или явления.

През юни 2022 г. беше създадена специална група, натоварена със задачата да изучава така наречените неидентифицирани въздушни явления (НВО), известни преди като НЛО (неидентифицирани летящи обекти). Неидентифицирани въздушни явления (НВЯ) е нов термин, който обхваща обекти или явления в небето, под водата или в космоса, които не могат да бъдат незабавно идентифицирани и обяснени научно.

На 31 май 2023 г. групата проведе първото си публично заседание и разкри, че е прегледала повече от 800 доклада за неидентифицирани летящи обекти, само малка част от които не се поддават на научно обяснение.

„Всеки месец получаваме съобщения за 50 до 100 на пръв поглед мистериозни явления“, каза Шон Къркпатрик, директор на Службата за разрешаване на аномалии във всички домейни (AARO) към Министерството на отбраната на САЩ.

