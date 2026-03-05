Астроном засне комета и метеор, вплетени над Земята (Видео)

Астроном насочи телескопа си към небето над Манчано, Италия, и засне нещо невероятно: ярка комета, подобна на вихрушка в спиралната следа на метеор, искряща в същия участък от небето като космически стълб. Live Science съобщава за това.

Комета и метеор, вплетени над Земята

Отбелязва се, че предвид милионите километри, разделящи метеора на преден план и кометата на заден план, шансовете за заснемане на такъв успешен кадър са били астрономически малки.

„Сиянието на метеора сякаш обгръща йонната опашка на кометата – истинско чудо на перспективата. Първият е атмосферен ефект, причинен от метеора, докато самата комета е била на около 100 милиона километра разстояние“, пише астрономът Джанлука Маси, основател на проекта „Виртуален телескоп“ и фотограф, заснел това зашеметяващо изображение.

Комета с размерите на град преживя мащабно изригване

Комета C/2025 A6 (Лемън) е една от трите комети, които в момента „бушуват“ в Слънчевата система, заедно с кометата R2 (SWAN) и междузвездния посетител 3I/ATLAS. Комета Лемън, която се приближи до Земята на 21 октомври, е най-ярката от тях и остана достатъчно видима, за да бъде наблюдавана с прости телескопи и бинокли.

Дългата ѝ синя опашка – продукт на йонизиран газ, изпаряващ се от повърхността на кометата и отнесен от слънчевия вятър – е била ясно видима. Но в рамките на няколко минути след наблюденията на учения, друга структура, подобна на стример, става видима близо до кометата: тънките останки от йонна следа, оставена от метеор, падащ през земната атмосфера. Тя изглежда като златна линия, виеща се спираловидно около кометата. Метеорната следа постоянно се променяше по време на наблюденията на Маси, като за кратко стана част от самата комета. В действителност тази следа е резултат от химични реакции в атмосферата, причинени от ултрабързото преминаване на метеора. Маси обяснява:

„Това явление се дължи на йонизацията на молекулярния кислород в атмосферата, причинена от метеорното събитие и последващата му рекомбинация, което води до излъчване на светлина с тази дължина на вълната.“

Астрономи: Комета рязко забави ход и започна да се върти назад

Според НАСА, въпреки че метеорите обикновено се движат със скорост над 160 000 км/ч (100 000 мили в час), следите им могат да се задържат в небето в продължение на няколко минути. През това време ветровете, духащи на различна височина, могат да оформят тези следи в извита форма, подобна на тази, която се вижда тук. Маси публикува и видеоклип на метеорното събитие, показващ светеща следа, която се промъква по небето пред кометата в продължение на няколко минути.

Отбелязва се, че феноменът спирални метеорни следи е слабо проучен, но се счита за сравнително рядък. Серия от изследвания, публикувани през 80-те и 90-те години на миналия век, показват, че само 0,5% от наблюдаваните метеори оставят нелинейна следа. Тази цифра обаче далеч не е точна и може да е била изкривена от неоптималните настройки на камерата, използвани за записване на метеорни следи по това време.