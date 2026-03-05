Земята ще има нова мини-луна до 2083 г.

Ново проучване е идентифицирало малък астероид в космоса, който изглежда следва земната орбита, съобщава BGR. Отбелязва се, че ако данните от изследванията, публикувани от Американското астрономическо дружество в AAS Research Notes, са точни, тогава астероид с име 2025 PN7 тихо обикаля около нас от 60-те години на миналия век. За разлика от по-известната ни Луна обаче, тя не е луна в истинския смисъл на думата и вероятно ще остане в орбита само около 60 години.

Нова мини-луна

Смята се, че PN7 е много рядък вид малко небесно тяло, обикновено наричано „квазилуна“. Астероидът изглежда обикаля около Земята, подобно на нашата Луна, но всъщност присъствието му е просто съвпадение.

Вместо да обикаля около нашата планета, PN7 обикаля около Слънцето, както всяко друго голямо небесно тяло. По чиста случайност обаче тази орбита почти точно съвпада със земната, създавайки впечатлението, че астероидът ни следва. Всъщност има доста малки астероиди в близост до Земята: настоящите оценки показват, че някъде в празнотата близо до нас се носят около осем квазилуни.

Астероидът PN7 беше открит за първи път по-рано тази година от астрономи от Университета на Хавай. По време на рутинно проучване на нощното небе, изследователят случайно забеляза странно стабилна точка, движеща се на фона на звездите в синхрон с орбитата на Земята. След като наблюдаваха точката за продължителен период от време, изследователите подадоха заявка до НАСА за официална оценка, която беше положителна. Астероидът вече е добавен към официалната база данни на НАСА.

„Макар че самата мисъл за астероид в нашата близост звучи плашещо, PN7 е напълно безобиден. Действителният му размер е само около 18-36 метра ширина, не по-голям от малка къща, и въпреки че е „близо“ в небесния смисъл, действителното му положение е на цели 4-17 милиона километра от Земята.

Макар че има обекти като астероида, разрушаващ градовете, които биха могли да се сблъскат със Земята през 2032 г., PN7 е напълно безобиден“, се казва в статията.

Важно е да се отбележи, че както при повечето предполагаеми опасни астероиди, вероятността той да се приближи до нас е практически нулева. PN7 ще продължи да обикаля около нашето Слънце до приблизително 2083 г., след което траекторията му ще го отведе в неизвестното.

