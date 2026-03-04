Учените обясниха защо хората все още не са открили извънземни

Учените, търсещи живот извън Земята, отдавна вярват, че водата е ключов индикатор. Група експерти обаче сега твърдят, че търсенето на живот на богати на вода планети може да е загуба на време, съобщава Daily Mail.

Вместо това, те твърдят, че вниманието трябва да се съсредоточи върху светове, които са пълни с фосфор и азот, тъй като животът, какъвто го познаваме, просто не може да възникне без тези два елемента - дори ако имат изобилие от вода.

Фосфорът е от съществено значение за създаването на ДНК и РНК, които съхраняват и предават генетична информация във всички форми на живот. Азотът, от своя страна, е съществен компонент на протеините, основните градивни елементи на клетките.

Това означава, че животът може да възникне само в светове в „химическата зона на Златокоска“, където скалистата мантия съдържа правилните количества азот и фосфор.

„Напълно възможно е да съществува планета, която изглежда страхотно, с океани и дори суша, но на нея няма живот и никога няма да има, защото другите необходими елементи са толкова недостатъчни“, обясни водещият автор д-р Крейг Уолтън от Технологичния институт в Цюрих.

Както се обяснява в статията, когато планетите се охлаждат от разтопена скала, протича процес на сортиране, при който по-тежките елементи, като желязо, потъват в ядрото, докато по-леките елементи се издигат на повърхността, образувайки мантията и кората.

Ако има твърде много кислород, фосфорът остава в мантията, докато азотът се изхвърля в атмосферата и в крайна сметка се губи в космоса. От друга страна, ако има твърде малко кислород, фосфорът се свързва с други тежки елементи и се пренася в ядрото, където не може да се използва за живот.

„Твърде много или твърде малко кислород на планетата като цяло, не в самата атмосфера, прави планетата необитаема, защото задържа ключови хранителни вещества за живот в ядрото си“, обяснява Уолтън.

Чрез числено моделиране, изследователите откриха, че има много тясна зона, където кислородът е достатъчен, за да има изобилие от фосфор и азот в мантията. Това обаче вероятно означава, че обитаемите светове са много по-редки, отколкото астрономите са смятали преди.

По този начин д-р Уолтън предполага, че броят на обитаемите планети може да е само от един до десет процента от това, което е било оценено по-рано.

