Борба с корупцията ли? Инспектор от НАП с условна присъда за подкуп от 15 хил. лева

Върховният касационен съд (ВКС) промени ефективната присъда на данъчния инспектор Любомир Савов и я замени с условна за срок от 3 години. Освен това глобата му беше намалена от 15 хил. лева на 10 хил. лева. Новината първо съобщи специализираният правен сайт Lex.bg. Савов, главен инспектор в Националната агенция за приходите (НАП), беше заловен с белязани 15 хил. лева при антикорупционна операция през есента на 2018 г.

Това била първата вноска от поискан подкуп на обща стойност 45 хил. лева. Бизнесменът Огнян Огнянов сигнализирал, че инспекторът му поискал пари, а впоследствие били записани разговорите между двамата.

Според обвинението Савов е бил част от ревизионен екип, проверяващ фирмата на Огнянов. На среща с бизнесмена инспекторът заявил, че има несъответствия в документите и че ще бъде съставен акт за над 1 милион лева. След това намекнал, че актът няма да бъде издаден, ако получи определена сума. На срещата присъствала и друга служителка на НАП, която по-късно казала, че е изненадана от думите на колегата си.

По изключение иска 15 хил. лева

В разговорите, записани със специални разузнавателни средства, Савов обяснявал, че обичайно вземали 8% от стойността на акта като подкуп, но в този случай искат по 15 хил. лева за всеки от тримата участници в проверката. Договорката била сумата да се изплати на три транша, преди издаването на окончателния ревизионен акт в началото на 2019 г.

През 2023 г. Софийският градски съд осъди Савов на 4 години ефективен затвор и глоба от 15 хил. лева, а друга служителка от екипа – условно на 3 години. Софийският апелативен съд потвърди присъдата на Савов, но оправда колежката му поради липса на доказателства.

ВКС аргументира решението си с тежкото здравословно състояние на Савов, чистото му съдебно минало и факта, че делото е продължило повече от 6 години. Според съда самото протичане на процеса е имало възпитателен ефект. Съдиите отбелязват, че Савов няма други криминални прояви, има семейство и добро социално обкръжение, което прави условната присъда справедливо наказание.

Случаят отново повдига въпроси за непоследователността на съдебната практика по дела за корупция. За сравнение – бившата кметица на столичния район "Младост" Десислава Иванчева прекара близо 6 години в затвора, въпреки че не бяха представени доказателства, че е получила обвиняваната сума, при положение че имаше чисто съдебно минало и влошено здравословно състояние.