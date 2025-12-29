Спорт:

Въоръжен грабеж в София

29 декември 2025, 21:27 часа 278 прочитания 0 коментара
Въоръжен грабеж в София

Маскирани мъже са ограбили магазин в София, съобщиха от МВР за bTV. Около 19:30 ч. е постъпил сигнал за нападение в търговски обект в района на "Красно село". Има информация, че са били въоръжени.

Още: Заради въоръжен грабеж на казино: Пловдивската полиция арестува 44-годишен мъж

Извършителите успяват да избягат и се скриват във вход на жилищен блок. По информация на bTV полицията е открила колата им, а в нея - гранати.

Още: Издърпал го от шията й: Мъж е задържан за грабеж на златно колие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Грабеж София полиция
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес