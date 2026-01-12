Две телефонни измами за два дни в Русе

Две телефонни измами са регистрирани в Русе за два дни. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева, цитирана от БТА. Жертви на измамите са възрастни жена и мъж. В първия случай русенка е била заблудена по телефона от непознат, който се представил за служител на криминална полиция. Той я убедил, че се провежда специализирана операция срещу телефонни измамници, като е необходимо нейното съдействие. Псевдополицаят я инструктирал да събере наличните си пари и ценности и да ги остави под контейнер за смет до дома си.

Заблуден, че участва в полицейска акция

Още: "Преведи пари, изтегли кредит": Телефонни измамници се представят за БНБ

При втория случай потърпевш бил възрастен мъж. Първоначално той бил потърсен на стационарния си телефон от непознат, който се представил за служител на електроразпределително дружество.

Снимка iStock

Той му обяснил, че има проблеми с електроподаването. По-късно на мобилния телефон се обадил мъж, представящ се за дознател.

Той обяснил, че в района, където живее, действа престъпна група, която ограбва самотно живеещи хора и се подготвя акция срещу нея.

Още: Обещали й пратка с пари и ценности: Онлайн измамници измъкнаха 3000 лв. от жена

Възрастният мъж получил инструкции от измамниците, които изпълнил като на два пъти хвърлил от балкона на жилището си парични средства и златни предмети.

По двата случая се води разследване.

Последното подобно престъпление, регистрирано в Русенско, е от миналата седмица. Тогава възрастна жена от Бяла даде пари на телефонни измамници.

Още: Взел 9 000 лв. от възрастна жена: Задържаха ало измамник от Египет