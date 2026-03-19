Майката на Ники Златков: Отоци, кръвонасядания, стичаща се кръв. Искаме обяснения за противоречията

Ралица Асенова, майката на загиналия под връх Околчица Николай Златков, изпрати на редакционната поща на Actualno.com имейл, в който отново поставя редица въпроси по разследването на случая, изтъква противоречия и несъотвествия, и предупреждава политици "Искам за последен път да ви предупредя, че няма да позволя да градите предизборна кампания върху гробище и да търсите политическа изгода от смъртта на нашите деца".

Ралица Асенова изброява отоци, охлузвания, кръвонасядания по телата на загиналите, следи от стичаща се кръв по прага на кемпера, каквато не би трябвало да е имало, ако, както се твърди, тримата са били убити няколко дни преди да ги открият и предвид отрицателните температури - кръвта би трябвало да е засъхнала.

Тя говори и за криминалистични внушения, каквито не е работа на съдебния медик да прави. Както и че медицинските експертизи на убитите в кемпера са били направени само от един лекар, което, по думите й, е подигравка предвид безпрецедентния случай.

"Сериозно ли е обяснението, че вече над един месец не може да се установи точната дата на смъртта, при положение че делото, по което се изготвят тези експертизи, е без прецедент?", пита тя.

"От първия възможен ден, без наличие на никакви доказателства по делото, бе подета версията за педофили и сектанти и първа задача на съдебните лекари и в София, и във Враца е била да търсят семенна течност. И като не откриха такава и съответно тотално падна версията за педофилия поне извиниха ли се авторите на този зле скалъпен сценарий?", добавя Ралица Асенова.

По-долу поместваме цялото й писмо до редакцията:

"Правя това прессъобщение, защото искам да обърна внимание в синтезиран вид на всички противоречия и неясноти по случая с убитите ни близки, както и относно съзнателно несподелените в публичното пространство установени факти по делото на няколкото пресконференции. Дебело искам да подчертая, че всичко, което ще споделя, не е на основата на прочетени във Фейсбук статии или някъде другаде конспиративни теории, а се базира на информация, която я има по делото, както и на документи и снимки, които съм видяла с очите си.

Не знам защо на всички пресконференции се премълчават толкова съществени факти и има сериозни пропуски в експертизите, а ни се говори за неизвинени отсъствия, сметки, дарения и бъдещи сложни психолого-психиатрично-сексологични небивалици, които щели да бъдат назначавани.

Предоставената съдебно-медицинска експертиза и за Ивайло Калушев поражда сериозни съмнения относно качеството ѝ, като това е валидно и за останалите експертизи от телата на близките ни от Околчица. В текста се виждат съществени дефицити, противоречия и недопустимо смесване на чисто медицински констатации с криминалистични внушения за „самопричиняване“ и „самоубийство“ – изводи, които не са работа на съдебния медик и следва да се правят единствено след цялостен анализ на всички доказателства по делото, включително балистика, трасология, оглед на местопроизшествието и реконструкция. Няма данни и за съдържанието на фенобарбитала, който е открит в тялото на Иво като количество. Което само по себе си смятаме за абсурдно. Направен ли е анализ на количеството открито или не? И ако не защо? Считаме, че това е много важно и е огромен пропуск ако не е изследвано количеството му въпреки задържането на телата за такъв дълъг период. Недоумение буди и факта как десничарят Иво Калушев е успял да се застреля от долу и от ляво? Това не е моя измислица, това са данни от медицинската му експертиза, която е била готова още в края на февруари. Нищо, че след многократните ми посещения на прокуратурата и съдебна медицина в град Враца ми беше обяснявано как още не мога дори да видя тялото на сина си, защото съм щяла да замърся разследването.

Медицинските експертизи на Ники и Сашо също са били готови в края на февруари. Там вече има не просто противоречия, там има изцяло неизяснени обстоятелства, които за мен разследващите искат да погребат завинаги с телата им. В съдебно-медицинската експертиза при Ники освен двата проектила е констатирано и че са налице охлузвания по подбедриците. Тази констатация категорично не отговаря на истината, доколкото събрах сили да видя трупа на сина си (след като ми бе отказвано в продължение на един месец) и видях с очите си не охлузвания, а дълбоки рани, изразяващи се в липсваща кожа по подбедриците, наподобяващи следи от изгаряния. Това травматично увреждане не е анализирано по никакъв начин в експертизата – нито е посочено по какъв начин е възможно да бъде причинено това, не е описано дали са взимани каквито и да било проби от раните за установяване на техния произход. Не е ли подигравка с всички нас да ни говорите за банкови сметки, а тези шокиращи детайли от разследването да ни бъдат спестени? Според съдебно-медицинската експертиза при Сашо се установяват освен огнестрелната рана и охлузвания в областта на коленете. Изключително важен момент е и това, че както в експертизата, така и при огледа, са констатирани отоци и кръвонасядания в областта на десните клепачи. Тук не е нужно да споменавам, че това също беше изключено от всичките ви пресконференции.

При извършения оглед на кемпера се установява, че по десния праг на кемпера под предната му дясна врата се наблюдава стичаща се червеникаво-кафява течност; Бих искала отговор на въпроса как и защо е възможно това, след като са убити няколко дни по-рано, а престоят на телата е бил на отрицателни температури, които предразполагат кръвта да не е течна и да е засъхнала?

Медицинските експертизи на убитите в кемпера са направени само от 1 лекар. При такъв безпрецедентен случай („случай без аналог“, както се изразиха представители на прокуратурата) извършването на експертиза само от 1 лекар е подигравка, при това на място, което не разполага с необходимата апаратура за това. Защо телата не са закарани в гр. София, където да се направи експертиза от екип от специалисти с възможно най-добрата налична в държавата апаратура? Разполагам с писмо от извършилия експертизата лекар от Враца до разлседващите, в което се обръща внимание на това, че телата не могат да бъдат в съдебна медицина в град Враца за повече от 10 дни поради вида на хладилната камера и поради други технически пречки. Въпреки това обаче телата на нашите близки бяха там над 1 месец, преди да се разреши погребението им. Прилагам текст от това писмо, което беше изпратено и към майката на Иво.

Нещо повече през този 1 месец наблюдаващият делото прокурор въобще не се произнесе по множеството ми искания, а се наложи чак след месец по тях да се произнесе прокурор от Софийска окръжна прокуратура, след като тялото на Ники беше погребано, а телата на Иво и Сашо се съхраняват на място, което не е пригодено за дълго съхранение. Какво прави ОП Враца в продължение на един месец по делото, което е без аналог. И в двата пъти, в които ходех до там, наблюдаващият прокурор не беше там и ми беше отказван достъп до тялото на Ники?!?!?

Сериозно ли е обяснението, че вече над 1 месец не може да се установи точната дата на смъртта, при положение че делото, по което се изготвят тези експертизи, е без прецедент? И сериозно ли е медицинските експертизи да са изключително бланкетни, без никаква конкретика на установените наранявания, липса на данни за взети проби от раните и с обем само 3 страници. Липсва и констатация за изследвано стомашно съдържание на убитите, което е съществен пропуск и може да доведе до ценна информация (напр. дали убитите са били държани в плен, без храна и вода, в периода 01 фев до 05-06-фев, когато според експертизата е настъпила смъртта).

При Ники, Иво и Сашо смъртта е настъпила 2 до 3 денонощия преди откриването, тоест на 05 или 06 февруари. Това не бе споделено досега на нито една пресконференция. Защо се крие това? Какво са правели 4-5 дни, преди „да се самоубият“? Внесе ли известен смут относно тезата ви за ритуално самоубийство обстоятелството, че всъщност има 4-5 дни разлика между двете местопрестъпления?

От първия възможен ден, без наличие на никакви доказателства по делото, бе подета версията за педофили и сектанти и първа задача на съдебните лекари и в София, и във Враца е била да търсят семенна течност. И като не откриха такава и съответно тотално падна версията за педофилия поне извиниха ли се авторите на този зле скалъпен сценарий? На фона на това, което споделих от експертизите това ли бе най-важното за оповестяване? Вие подигравате ли се с нас при разследване на шест убийства и при наличие на описаните от мен обстоятелства от делото умишлено да ги премълчавате? Бихте ли попитали съдебни лекари колко често при аутопсии на убити мъже първата работа, която им се възлага, е да проверяват за семенна течност? Защото това е бил първият въпрос, който е трябвало да изследват съдебните лекари и който мигновено бе спуснат към подбрани политици и журналисти. При това в изключително семплите експертизи за търсените семенни течности е отделен специален абзац именно в тази насока. И защо поне не оповестихте това, че не открихте нищо, след като се изгаврихте с телата, с честта и достойнството на нашите синове? Адекватно ли ви се струва да търсите семенни течности, но да не проверите за стомашното съдържание? Искам за последен път да ви предупредя, че няма да позволя да градите предизборна кампания върху гробище и да търсите политическа изгода от смъртта на нашите деца.

Ето защо намираме за напълно основателно искането ни от преди два дни внесено в прокуратурата за повторна съдебно медицинска експертиза подписано от 5 близки на пострадалите, а именно аз майката на Ники Златков, двама представители от семейството на Сашо Макулев, майката на Иво Калушев и представител от семейството на Ивайло Иванов."