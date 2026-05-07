Изоставен куфар стресна Бургас, отцепиха булевард

07 май 2026, 14:08 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сигнал за изоставен куфар на булевард "Иван Вазов" в Бургас наложи отцепване на част от района, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигналът е получен около около 11:30 часа. На място незабавно са изпратени служители на подразделение "Борба с тероризма".

Куфарът е открит в близост до автобусна спирка. Временно е било спряно преминаването на автомобили и хора в периметъра около мястото.

Установено е, че в куфара е имало дрехи. Не се е наложило взривяне, обясниха от полицията. 

Частта от булеварда е била отцепена от специализираните екипи за около 30 минути.

Спасиана Кирилова
