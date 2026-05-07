Изоставен куфар стресна Бургас, отцепиха булевард

Сигнал за изоставен куфар на булевард "Иван Вазов" в Бургас наложи отцепване на част от района, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.
Сигналът е получен около около 11:30 часа. На място незабавно са изпратени служители на подразделение "Борба с тероризма".
Куфарът е открит в близост до автобусна спирка. Временно е било спряно преминаването на автомобили и хора в периметъра около мястото.
Установено е, че в куфара е имало дрехи. Не се е наложило взривяне, обясниха от полицията.
Частта от булеварда е била отцепена от специализираните екипи за около 30 минути.
