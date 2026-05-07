Грандиозният скандал остави Реал Мадрид без важен ас срещу Барса, "кралете" започнаха разследване

07 май 2026, 23:27 часа 1023 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде няма да играе в двубоя от 35-ия кръг на Ла Лига срещу Барселона. Новината съобщават редица авторитетни испански медии и журналисти. Лекарите са посъветвали уругваеца да не тренира или да играе поне седмица след удар в главата, получен по време на бой с Орелиен Чуамени. Двамата играчи са се сблъскали по време на тренировка. След инцидента Федерико е откаран в болница, където е получил шевове.

Федерико Валверде е аут за Ел Класико

Медиите в Испания пишат, че Алваро Арбеола е опитал да сдобри двамата заради по-ранен скандал. Уругваецът обаче е отказал да се ръкува с Чуамени в съблекалнята преди тренировката. Това действие е нажежило обстановката. В края на заниманието двамата пак са разменили думи, след което са се сбили. Френският халф е ударил съотборника си, който получил сериозна рана, а после започнал и да кърви.

Малко по-късно стана ясно, че че Реал Мадрид ще започне дисциплинарно производство срещу играчите и възнамерява да приложи санкции според вътрешния правилник. "Реал Мадрид информира, че след събитията, които се развиха тази сутрин (б.р. - 7 май), клубът реши да инициира дисциплинарни производства срещу нашите играчи Феде Валверде и Орелиен Чуамени. Клубът ще обяви резултата от двата случая в подходящ момент, след като съответните процедури бъдат завършени.“, написаха "кралете".

На 10 май Реал Мадрид ще играе срещу Барселона в мач от 35-ия кръг на испанското първенство на „Камп Ноу“. Началният час е 22:00.

Барселона Реал Мадрид Федерико Валверде Орелиен Чуамени
Джем Юмеров Редактор
