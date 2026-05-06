Откриха тялото на издирваната жена от Разград

Открито е тялото на 46-годишната жена, която беше в неизвестност от 18 април, след като напуснала дома си в Разград. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. Тялото е намерено днес следобед в района на язовирната стена край местността Пчелина.

На място са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед, а съдебен лекар предстои да установи причините за смъртта.

По данни на разследващите жената е била забелязана за последно именно в местността Пчелина, в землището на Разград. Ден по-късно край брега на язовир "Пчелина 2" били открити нейните обувки и раница.