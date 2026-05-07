Новата власт:

Работник е в тежко състояние след падане от покрив

07 май 2026, 15:42 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Работник е в тежко състояние след падане от покрив

Работник е в тежко състояние след падане от покрив на сграда в Симитли, каза за БТА директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград Славянка Симитчийска.

Сигналът до Инспекцията по труда е подаден от Второ районно управление – Благоевград.

Още: Работник падна от 6-я етаж в Бургас, лекари се борят за живота му

По първоначална информация работникът е паднал от покрива на Спешния център в Симитли, на чиято сграда се извършва ремонт.

Екип на дирекция „Инспекция по труда“ в Благоевград е на място, каза още Симитчийска.

Още: Мъж падна от автокран, разследват трудова злополука

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
трудова злополука тежко състояние падане от високо пострадал работник
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес