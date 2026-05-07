Работник е в тежко състояние след падане от покрив на сграда в Симитли, каза за БТА директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград Славянка Симитчийска.

Сигналът до Инспекцията по труда е подаден от Второ районно управление – Благоевград.

Още: Работник падна от 6-я етаж в Бургас, лекари се борят за живота му

По първоначална информация работникът е паднал от покрива на Спешния център в Симитли, на чиято сграда се извършва ремонт.

Екип на дирекция „Инспекция по труда“ в Благоевград е на място, каза още Симитчийска.

Още: Мъж падна от автокран, разследват трудова злополука