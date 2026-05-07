Военни обезвредиха две ръчни гранати, открити в Благоевградско

Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от Трето бригадно командване обезвредиха една британска ръчна отбранителна граната и една ръчна граната тип „Бухалка“, съобщиха от Министерство на отбраната. Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово. Гранатите бяха унищожени в покрайнините на селото при спазване на мерките за безопасност.

Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

В края на април специализирани екипи от Сухопътните войски унищожиха невзривени боеприпаси, открити в област Сливен и област Кърджали.

