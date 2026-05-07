За да получи охрана: Депутат сам си написал писмо със заплаха

Народен представител сам си написа заплашително писмо, за да получи охрана. Това разкри криминалистът Иван Савов в ефира на Нова телевизия, където коментира темата какви служби ще получи новата власт. По думите му случката със заплашителното писмо била през 2015 г. По думите му „НСО, като наследник на УБО, искала да продължи ролята си на слугинаж“.

Проф. Николай Радулов, който е експерт по сигуроността, заяви от своя страна, че „тази служба е обрасла с допълнителни задължения“. И поясни, че познавал няколко служители, които станали генерали, с разхождане на кучета. По думите му служители на НСО водели децата на властимащите сутрин на училище.

Според Радулов НСО трябва да охранява само няколко ключови фигури в държавата - председателя на Народното събрание, президента и вицепрезидента. "Става дума за около 20 души", подчерта той.

По думите на Савов структура като НСО съществува само в Русия. "В Европа няма специално създадени организации, които да пазят политици. Например в Австрия и Германия полицията осигурява охраната и то само на лица на ключови позиции", посочи той.

Според него голям проблем било и постоянната смяна на началници, като в МВР тя дори била стигнала до ръководители на групи.