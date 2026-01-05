Мъж, убил двама при катастрофа, остава в ареста

По искане на Окръжна прокуратура-Сливен бе взета мярка за неотклонение “задържане под стража“ по отношение на С.В. Той е обвинен за това, че при условията на евентуален умисъл е причинил смъртта на мъж и жена от Нова Загора, настъпила при пътнотранспортно произшествие.

Престъплението е осъществено на 31.12.2025 година в гр. Нова Загора. То е квалифицирано по чл.342, ал.4, б. “в“, предл.2, вр. ал.3, б. “в“, вр. с ал.1 от НК, тъй като случаят е квалифициран като особено тежък.

По време на разследването е установено, че управлявайки лек автомобил С.В. е нарушил правилата за движение по пътищата, тъй като не е спрял на червен сигнал на светофарната уредба, което довело до сблъсък с друг автомобил, в който са се намирали двамата пострадали. Установено е също така, че обвиняемият е управлявал превозното средство в пияно състояние и без шофьорска книжка.

Определението на Окръжен съд-Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд-Бургас.

