Атанаска Дишева за заседанието на ВСС: Това може да е начало на по-широко проговаряне за проблемите в системата

След 6 часа дебат вчера кадровиците от Висшия съдебен съвет (ВСС) не разгледаха искането на служебния министър на правосъдието Андрея Янкулов за смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и го пратиха по компетентност на прокурорската колегия. Темата коментира в ефира на bTV от съдия Атанаска Дишева, член на ВСС. По думите й шестчасовият дебат не е бил излишен, защото по време на пленума са били изложени основните аргументи „за“ и „против“, както и са били чути становищата на членовете на съдийската колегия.

Тя припомни, че преди три години, когато Сарафов беше определен за изпълняващ длъжността, подобен широк дебат не се е състоял. „Ако разговорът беше останал само в рамките на прокурорската колегия, нямаше да се чуе никаква теза против тяхната позиция“, подчерта Дишева.

Още: Съдия Атанаска Дишева: Този и.ф. главен прокурор не се справя, ВСС да обясни защо Сарафов е изключителен

Сред спорните теми остава тълкуването на законовия текст относно шестмесечния срок за временно изпълняване на длъжността. Според част от членовете на съдийската колегия този срок се отнася и за Сарафов, докато прокурорската колегия поддържа различно тълкуване.

Дишева очаква прокурорската колегия да направи реална оценка на професионалните и нравствените качества на Сарафов, както и на това как се е справил в почти трите години начело на държавното обвинение.

Още: Отново забележки към Сарафов: Седи си удобно на поста и не разследва тежките криминални дела

На въпрос дали изборът на главен прокурор се решава изцяло на юридически терен, Дишева заяви, че за съжаление това никога не е само правен въпрос. Тя припомни развитието около отстраняването на Иван Гешев, след като Мария Габриел от ГЕРБ, тогава номинирана за вицепремиер, публично заяви, че той няма да остане на поста. „Юридическите аргументи се оказаха недостатъчни и вече сме били свидетели на подобно развитие“, посочи Дишева и добави, че подобен сценарий не е изключен и сега.

Дишева коментира и напрежението в прокуратурата след твърденията на бившия председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов за оказван натиск от страна на Сарафов. В отговор 15 прокурори публично го защитиха.

Още: Атанаска Дишева: Парламентът вече има избрани кандидати за ВСС

Според нея това е „положителен знак“, защото показва, че в системата има съпротивителни сили. Тя припомни и публичните изяви на прокурора Ивайло Лазаров за институционален натиск. „За първи път повече от един човек говори открито. Това може да е начало на по-широко проговаряне за проблемите в системата“, заяви тя.