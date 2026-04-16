Мъж загуби живота си след инцидент с електрическа тротинетка

16 април 2026, 12:21 часа 444 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
35-годишен мъж почина след инцидент с електрическа тротинетка в  Раднево. Трагедията е станал на 11 април около 17:45 часа в района на местната автогара. По първоначална информация мъжът е паднал сам по време на движение.

След първоначален преглед във Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево, той е транспортиран и настанен за лечение в болница в Стара Загора. Поради тежкото му състояние непосредствено след инцидента, той не е бил тестван за алкохол на място, но е издаден талон за химическо изследване на кръвта. 

Въпреки усилията на лекарите на 15 април роднини са съобщили в полицията, че мъжът е починал.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура.

Виолета Иванова Отговорен редактор
