Мъж загуби живота си след инцидент с електрическа тротинетка

35-годишен мъж почина след инцидент с електрическа тротинетка в Раднево. Трагедията е станал на 11 април около 17:45 часа в района на местната автогара. По първоначална информация мъжът е паднал сам по време на движение.

След първоначален преглед във Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево, той е транспортиран и настанен за лечение в болница в Стара Загора. Поради тежкото му състояние непосредствено след инцидента, той не е бил тестван за алкохол на място, но е издаден талон за химическо изследване на кръвта.

Въпреки усилията на лекарите на 15 април роднини са съобщили в полицията, че мъжът е починал.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура.