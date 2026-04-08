Блъснал се в мотокар: Мъж пострада на електрическа тротинетка

Водач на електрическа тротинетка пострада при пътнотранспортно произшествие във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА. Инцидентът е станал вчера около 10:40 часа.

По първоначални данни електрическа тротинетка се е блъснала в металните вилици на спрял на стоп-линия мотокар “Линде“ на улицата пред блок 9 в ж.к. „Вида“ в посока бул. “Панония“. Мотокарът е бил управляван от 32-годишен водач, който изчаквал, за да извърши ляв завой.

Тротинетката е била управлявана от 39-годишен видинчанин, който е настанен в Многопрофилната болница за активно лечение “Света Петка“ със съмнение за комоцио.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство.

През март младеж от село Септемврийци в област Монтана получи тежки наранявания и бе настанен в болница с опасност за живота, след като с електрическа тротинетка се е ударил в метална кутия, разположена на железобетонен стълб от електропреносната мрежа в селото.

