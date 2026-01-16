Обраха 60 000 евро от инкасо автомобил в Ихтиман, двама са задържани

Въоръжен обир на инкасо автомобил е извършен в Ихтиман. Сигналът за нападението над бронирания автомобил, станало в района на жп гарата, е подаден в следобедните часове. По първоначални данни двама маскирани мъже са извършили обира и са направили опит да се укрият с лек автомобил.

След кратко преследване полицейски екипи са успели да спрат колата и да задържат двамата заподозрени. По неофициална информация в инкасо автомобила е имало над 60 000 евро, като отнетите средства са открити. Точният размер на сумата предстои да бъде уточнен.

Районът около жп гара Ихтиман е отцепен, а на място продължават огледите и процесуално-следствените действия.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха, че по-късно се очаква брифинг на директора на Областната дирекция на МВР - София старши комисар Тихомир Ценов, който ще представи подробности за полицейската операция и разкриването на извършителите.