Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Подземен град с канабис в България: Разкрития на ДАНС и ГДБОП

29 април 2026, 13:49 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Подземен град с растения от рода на канабиса са разкрили ГДБОП и ДАНС край Кюстендил, стана ясно от думите на заместник-директора на ГДБОП Дарин Костов по време на брифинг по повод разкритата модерна ферма за канабис. Той нарече така наречената оранжерия като безпрецедентна по мащабите си. Към момента процесуално-следствените действия продължават, а българските служби очакват съдействие под земята от различни правителствени и неправителствени организации, които са специалисти при минното дело. 

"Организацията е изградила множество оранжериии под земята в бивши цинкови мини, които са приватизирани в един момент", каза Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС. 

В рамките на операцията са задържани около 70 кг нарокотични вещества и голяма сума пари.

Задържаните

По случая са задържани трима души, като четвърти се издирва, добавиха от ДАНС.

Обвинения са повдигнати на три лица, съобщи заместник-градският прокурор на София Вихър Михайлов. "Обвиненията, за които са привлечени, са участие в престъпен сговор. Едно от лицата е привлечен за държане на боеприпаси, огнестрелни оръжия с различен калибър. Същият е привлечен и за пране на пари, затова че е държал пари на стойност около 600 хил. евро, за които е знаел, че са придобити в резултат на извършване на престъпление от престъпно сдружение", каза Михайлов. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Към настоящия момент собственикът на мината не е сред обвиняемите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Канабис ДАНС ГДБОП мина Софийска градска прокуратура
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес