Подземен град с канабис в България: Разкрития на ДАНС и ГДБОП

Подземен град с растения от рода на канабиса са разкрили ГДБОП и ДАНС край Кюстендил, стана ясно от думите на заместник-директора на ГДБОП Дарин Костов по време на брифинг по повод разкритата модерна ферма за канабис. Той нарече така наречената оранжерия като безпрецедентна по мащабите си. Към момента процесуално-следствените действия продължават, а българските служби очакват съдействие под земята от различни правителствени и неправителствени организации, които са специалисти при минното дело.

"Организацията е изградила множество оранжериии под земята в бивши цинкови мини, които са приватизирани в един момент", каза Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС.

В рамките на операцията са задържани около 70 кг нарокотични вещества и голяма сума пари.

Задържаните

По случая са задържани трима души, като четвърти се издирва, добавиха от ДАНС.

Обвинения са повдигнати на три лица, съобщи заместник-градският прокурор на София Вихър Михайлов. "Обвиненията, за които са привлечени, са участие в престъпен сговор. Едно от лицата е привлечен за държане на боеприпаси, огнестрелни оръжия с различен калибър. Същият е привлечен и за пране на пари, затова че е държал пари на стойност около 600 хил. евро, за които е знаел, че са придобити в резултат на извършване на престъпление от престъпно сдружение", каза Михайлов.

Към настоящия момент собственикът на мината не е сред обвиняемите.