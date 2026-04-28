Разбиха модерна ферма за канабис в мина край Кюстендил (СНИМКИ)

Високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендиле била разкрита от ГДБОП, стана ясно от съобщение на Фацебоок страницата си. Тя е разкрита в хода на действията на антимафиотите в рамките на акцията, която е започнала в понеделник и е за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.

Междувременно министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената спецоперация.

Полицейската акция, започнала в четвъртък (23 април) продължава и към момента. Провежда се съвместно с ДАНС и под надзора на СГП.

