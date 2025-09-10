Пожарът в Сакар планина е локализиран

Пожарът, който горя близо 48 часа на територията на Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур, е локализиран, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково. На място остават да дежурят екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" с шест специализирани коли.

Още: Заради пожара: Всички екипи остават на терен тази нощ в Сакар планина

Огънят, който тръгна в понеделник следобед, засегна обща площ от близо 13 000 декара горски фонд, пасища, лозя и ниви. На терен бяха 13 екипа огнеборци, включиха се и доброволци и служители на горските стопанства. Заради силно пресечения терен, се наложи гасаческите действия да се осъществяват предимно на ръка. Заради трудната ситуация беше обявено и частично бедствено положение за района от община Свиленград.

Още: Стихия: Пламна къща в Търговище