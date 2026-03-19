Иран иска обезщетение от ОАЕ за американските удари

Иран иска обезщетение от Обединените арабски емирства, като ги обвинява, че са позволили американски удари срещу иранска територия, предаде Ройтерс, като цитира писмо на Амир Саид Иравани, представляващ Техеран в ООН, до генералния секретар на организацията.

В писмото Саид Иравани заявява, че решението на ОАЕ да позволи територията им да бъде използвана за ударите представлява "неправомерно международно действие, което води до отговорност на държавата", според информация на Nournews.

Иран настоява ОАЕ да понесат международна отговорност и да платят обезщетение за щетите.

