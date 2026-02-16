Спорт:

Многото гилзи в хижа "Петрохан": МВР каза имало ли е стрелба

16 февруари 2026, 17:15 часа 457 прочитания 0 коментара
По време на огледа в хижа "Петрохан" органите на реда са установили множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни, съобщиха от вътрешното министерство във връзка с множеството запитвания от медии по повод смъртта на общо шестимата представители на неправителствената рейнджърска организация, която разтърси България от началото на февруари.  

Припомняме, че на 2 февруари бяха открити три трупа край хижа "Петрохан", а хижата беше опожарена. Седмица по-късно - на 8 февруари - бяха намерени още три тела в подножието на връх Околчица. Водещата версия на полицията и прокуратурата е убийство и последвало самоубийство или самоубийства. ОЩЕ: Самоубийство? Разследващ журналист отхвърли тази теза за случая Петрохан - Околчица

Заключението на експертите: Имало ли е стрелба?

Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие - например при пожар - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени.

Тогава: барутът изгаря бързо, налягането в гилзата нараства, гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел. ОЩЕ: "Калушев е бил сътрудник": Сянката на ДАНС и ДС над трагедията "Петрохан" (ВИДЕО)

Деница Китанова
