16 февруари 2026, 15:29 часа 937 прочитания 0 коментара
"Калушев е бил сътрудник": Сянката на ДАНС и ДС над трагедията "Петрохан" (ВИДЕО)

Трагедията, свързана с хижа "Петрохан", при която загинаха шестима души, продължава да поражда повече въпроси, отколкото отговори. Официално се разследват самоубийства и две убийства, последвани от самоубийство. Публично бяха лансирани версии за "ритуално самоубийство", "затворено общество с елементи на секта" и дори "сектантска мрежа с педофилия", но към този момент категоричен мотив не е обявен.

На този фон все по-осезаемо в публичното пространство изплува темата за евентуална връзка с ДАНС - тема, която засилва усещането за непрозрачност около случая.

Калушев - сътрудник на ДАНС?

В ефира на Нова нюз журналистът Виктор Иванов от "24 часа" заяви: "Ние разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС". По думите му бащата на Калушев също е бил част от системата за сигурност - агент на Националната служба "Сигурност", пряк предшественик на ДАНС. Още: Полицията влезе в къщата на Ивайло Калушев в село Българи

Това твърдение променя изцяло контекста на трагедията. Ако един от ключовите участници в групата е бил свързан със службите, неизбежно възникват въпроси: какъв е бил характерът на тази връзка, активна ли е била тя към момента на събитията и имало ли е институционален интерес към групата, обитавала района край границата със Сърбия.

Иванов посочи още, че са проверявани твърдения за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но такива не са установени. Той обърна внимание и на странното съдържание на тефтерите на Калушев - записки със съвети към ученици и бележки за хранене, но и теми като Плана за възстановяване и устойчивост и евентуална приватизация на "Топлофикация". Този микс от лични, битови и стратегически теми допълнително задълбочава мистерията около ролята му. Още: Калушев е имал знания, които смъртните не притежават: Психиатър за култовите знаци в трагедията "Петрохан"

Журналистът изрази надежда да бъдат получени ясни отговори за ролята на ДАНС. По думите му съществуват данни, че е имало "някакъв вид секта", а "шокиращото е, че всеки отговор предизвиква по десет нови въпроса, което засилва усещането в обществото, че нещо се крие". 

Деян Илиев и връзката с Държавна сигурност

Вторият пласт на съмненията идва от публикация на BIRD, която акцентира върху показанията на мексиканката Лолита - партньорка на Деян Илиев, открил първите тела.

BIRD припомня: "Както разкри Биволъ, бащата на Деян Илиев е свързан с Държавна сигурност - агент "Боев" и след 1989 се е издигнал до началник на управление в МВнР."  Още: Васил Терзиев се срещал 9-10 пъти с жертвите от "Петрохан", сами му поискали пари

Според разказа на Лолита, когато двамата се качват до хижата и откриват телата, те непрекъснато са поддържали връзка с бащата на Деян. "През цялото време поддържахме връзка с бащата на Деян", гласят показанията ѝ. 

Тя описва драматичните минути след откриването на телата: "... Каза, че всичко е изгоряло, и че ще се върне да провери приятелите му дали са там. Отиде и се върна след 2-3 минути. Каза ми да звънна на баща му... Когато се върна втория път Деян беше ужасен, плачеше и трепереше, едвам говореше, каза, че трима от приятелите му са мъртви."

По думите ѝ именно бащата е давал насоки какво да правят. След разпитите Деян и Лолита напускат къщата си в Гинци и местонахождението им става неизвестно. Още: Майката на жертва от случая "Петрохан-Околчица": В завещанието си Калушев даваше всичко на Николай и Александър

Тази линия поставя допълнителни въпроси. Ако бащата на Деян е бил агент на Държавна сигурност и впоследствие високопоставен служител в МВнР, каква е неговата роля в кризисната комуникация в първите минути след откриването на телата? Действал ли е като родител, или и като човек с опит и връзки в системата за сигурност?

Политическият контекст

Журналистът Силвия Великова от БНР коментира, че трагедията е била политически употребена, при положение че все още не е изяснено как точно са загинали шестимата души и се очакват експертизи. Тя определи като скандално изпращането на материалите по делото в Народното събрание и заяви, че е "шокирана от арогантното поведение на голяма част от политиците". Още: Калушев се интересувал от ПВУ и "Топлофикация"? БНТ цитира негови бележки. Връзката с шестте жертви се губи по едно и също време

Според нея темата ще бъде сред приоритетите на новото служебно правителство, като се очаква повторение на следствените действия. 

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
