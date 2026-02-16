Със 163 км/ч и райски газ: Обвиниха в умишлено убийство врязалия се в автобус Виктор Илиев

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение срещу Виктор Илиев заради това, че при управление на МПС със скорост 163 км/ч е реализирал пътнотранспортно произшествие със спрял автобус, вследствие на което умишлено е причинил смъртта на едно лице и умишлено е причинил телесни повреди на четири други лица, като случаят е особено тежък. Това е 21-годишният мъж, който на 15 август миналата година се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби пътник - 61-годишния д-р Иса Али от Сирия.

Самият Илиев беше в болница, но след като бе изписан, веднага бе отведен в ареста от служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Наложена му беше мярка "задържане под стража".

Още: Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза кола

Обвинението: шофирал под въздействие на райски газ и със свръхвисока скорост

Според обвинителния акт - на 15.08.2025 г., между 01,00 ч. и 01,30 ч., обвиняемият отишъл в кв. „Факултета“ с предоставен от братовчед му автомобил. Илиев имал уговорка с приятелка да се видят, за да ѝ покаже новата си кола. Трима пасажери се качили в горепосочения автомобил, след като обвиняемият им предложил да ги повози. Виктор Илиев карал изключително бързо и няколко пъти всички в автомобила го молили да намали, защото се страхували за живота си. При управлението на автомобила, водачът вдишал два балона с райски газ (диазотен оксид), като държал черната метална бутилка, от която пълнел балоните, в скута си.

Още: "Възпитанието, което му липсва": Кое можеше да предотврати Виктор Илиев да се вреже в автобус

Снимка: БГНЕС

Около 01,46 ч. автобус на градския транспорт бил спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“ в дясна лента за движение за извършване на ляв завой. Виктор Илиев, движейки се по бул. „Константин Величков“ и приближавайки се към кръстовището с бул. „Възкресение“, управлявал със скорост около 200 км/ч и не успял да направи десен завой, напуснал пътното платно, продължил напред, преминал трамвайните релси, ударил се в бордюра, разрушил пешеходната преграда, вследствие на което погасил част от скоростта си. Със скорост 163 км/ч, при разрешена скорост 50 км/ч, автомобилът, шофиран от Илиев, излетял от платното за движение и се врязал в лявата част на спрелия автобус.

Още: Твърдение: Шофьорският изпит на Виктор Илиев е проформа

Д-р Иса Али, който седял в средата на автобуса, загубил живота си вследствие на причинените му тежки травми. Шофьорът на автобуса, кондукторът и двама пътници от автомобила получили средни телесни повреди.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета на 21.08.2025 г. по искане на СГП. С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство, предава БТА.

Още: Райски газ, еуфория и 199 км/ч.: Експертизите за Виктор Илиев, който се вряза в автобус

Досъдебното производство е образувано на 15.08.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.