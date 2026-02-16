"Ще бъдеш приспан": Легендарен актьор предизвика Джейк Пол на боксов мач на 65-годишна възраст

След като преди няколко месеца се би и загуби от бившия световен шампион по бокс в свръхтежка категория Антъни Джошуа, Джейк Пол може да се качи на ринга отново съвсем скоро. Американецът, който стана известен в Ютюб, а впоследствие се посвети на спорта, бе предизвикан от легендарния боец и актьор Жан-Клод Ван Дам. 65-годишният белгиец, който участва в няколко екшън филма през 80-те и 90-те години, изяви желание да се бие с "Проблемното дете", за да го сложи на мястото му.

Жан-Клод Ван Дам иска да се бие с Джейк Пол

Въпреки че все още няма потвърждение, че Ван Дам ще се бие с Пол, белгиецът е готов да се изправи срещу интернет звездата, но по определени правила, за да се увери, че американецът няма да откаже мача. Той иска бой без ниски удари и лакти. Ван Дам публикува видео в продфила си в социалната мрежа Инстаграм, в което заяви: "Здравей, Джейк, тук е Жан-Клод Ван Дам, Bloodsport. Да се бием, разбира се, истински бой. Обещавам ти, че няма да ритам под пояса, което означава, че няма да има ниски ритници, за да не ти счупя коляното или глезена. Това е номер едно. Номер две, пази се, същото важи и за мен, предполагам. Сражава се добре с Антъни Джошуа, хората се подиграват, но ти беше много смел. Аз съм просто един нормален човек, който иска да ти срита задника. Няма да спра, докато не се съгласиш. Респект, но ще бъдеш приспан."

ОЩЕ: Невиждан куриоз: Тежък ъперкът остави боксьор без тупе, той го хвърли на феновете (ВИДЕО)

"Офертата" на Ван Дам бе публикувана преди няколко дни, като до този момент Джейк Пол не е коментирал въпроса. Припомняме, че за последен път американецът се качи на боксовия ринг в края на миналата година срещу легендата Антъни Джошуа. Сблъсъкът се проведе на 23 декември в Маями, Флорида. Джошуа доминираше през цялото време, като изпрати своя съперник в нокдаун в 3-ия и в 5-ия рунд. Всичко приключи в 6-ия рунд, когато британецът нокаутира Пол със силен десен удар в брадата.

След края на срещата Джейк Пол публикува снимки, от които стана ясно, че челюстта му е счупена. От кадрите се вижда как на едно място костта е тотално отделена, а на друго е спукана. Американецът трябваше да се подложи на операция на челюстта, за да може да се възстанови, като му бяха поставени две титаниеви пластини - по една от всяка страна на челюстта, а също така са му били извадени и няколко зъба, за да може интервенцията да бъде успешна. Интересно е да видим дали Пол ще приеме офертата на Ван Дан, имайки предвид, че той все още има шанс да се бори за световна титла.

The Legend and Father of Western World Thai Boxing, Jean Claude Van Damme, will smoke baby Jake Paul and seek revenge for everyone! The old school truly represents the real deal! 👊👊👊@JCVD @jakepaul pic.twitter.com/fnXM4IjLoU — Valentina The Bullet Shevchenko (@BulletValentina) February 15, 2026