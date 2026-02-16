Подсъдимият по делото "Дебора" осъди съда за забавено правосъдие"

Подсъдимият по делото "Дебора" Георги Георгиев спечели дело срещу Районния съд в Пловдив и ще получи 500 евро обезщетение заради забавено правосъдие. До това се стигна, след като наказателният процес срещу него беше върнат в начална фаза поради отвод на съдебния състав, съобщава БНТ.

Окръжният съд в Стара Загора приема, че близо година проведени заседания са се оказали без правна стойност. Причината е участието на съдебна заседателка в протести и публично изразени позиции по казуса с пострадалата Дебора Михайлова. Това е създало основателни съмнения в нейната безпристрастност и е довело до отвод на целия състав, както и до започване на делото отначало. Още: След като пускат насилник за 10 000 лева, смятам, че по този начин дават много-много вратички за всички насилници

В мотивите си магистратите отбелязват, че заседателката е следвало сама да декларира ангажираността си още при разпределянето ѝ по делото. Тъй като това не е било направено навреме, процесът се е забавил с 11 месеца и 26 дни – период, в който Георгиев е бил с мярка "задържане под стража".

Съдът приема, че е нарушено правото на подсъдимия делото да бъде разгледано в разумен срок. Според решението забавянето е причинило неимуществени вреди, изразяващи се в стрес, несигурност и разколебано доверие в съдебната система.

С решението си Окръжният съд в Стара Загора осъжда Районния съд в Пловдив да изплати на Георгиев 500 евро обезщетение заедно със законната лихва, считано от 25 февруари 2025 г. до окончателното изплащане. Още: "Животът ми не струва 10 000 лева": Дебора с първа реакция след освобождаването на Георгиев

Първоначалният иск на Георгиев е бил за над 13 000 евро. Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.