Вижте как маскирани палят автомобила и входната врата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били подпалени около 1.30 ч. през нощта. Колата е напълно унищожена от огъня. По думите му записи от охранителните камери показват как двама мъже влизат в двора с две червени туби, заливат автомобила и входната врата с течност и ги подпалват.

По-късно "Да, България" разпространи кадри от камери, на които се вижда как двама маскирани пристигат пред къщата с мотор, слизат, отварят портата и единият влиза в двора, носейки две червени туби. Малко след това вторият също влиза в имота. На записа се забелязва движение около автомобила, а впоследствие единият мъж доизлива течност от една от тубите. Секунди по-късно колата е обхваната от пламъци. Още: СДВР с мащабна акция в Бистрица заради палежа в имота на кмета

След подпалването единият от извършителите се връща обратно в двора, но от ъгъла на заснемане не се вижда какво прави. Малко по-късно излиза, двамата затварят портата и потеглят с мотора.

По време на нападението Самуил Попов, съпругата му и детето им са спели на третия етаж на къщата. На първия етаж живеят майка му и негов племенник. Още: МВР издирва извършителите на палежа в имота на кмета на Бистрица

Кметът не изключва палежът да е свързан с предишен инцидент през лятото, когато маскирани лица влязоха в кабинета му. Той допуска и възможна връзка със сигнали и питания, които е подавал. В последните дни Попов публично огласи схема за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земна маса в района на Бистрица.