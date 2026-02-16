Падна треньорската глава на един от най-успешните ни специалисти във футбола

Един от най-успешните треньори в българския футбол Димитър Димитров - Херо бе отстранен от поста старши треньор на Ботев Пловдив, съобщава "Тема Спорт". Решението бе взето след слабия старт на втория полусезон, в който Ботев първо направи равенство с Берое в първенството, след това загуби от Локомотив Пловдив и отпадна от Купата на България, а през уикенда допусна и тежка загуба от Левски в шампионата.

Ботев Пловдив се раздели с Херо след само 7 мача

Ботев разочарова с играта си в последните мачове, като срещу Левски не успя да отправи удар в целия мач. "Канарчетата" изиграха един от най-слабите си мачове на "Герена" от много години насам и закономерно загубиха, а Херо заключи след мача, че явно това е нивото на тима към момента. Ръководството на Ботев обаче прецени да потърси промяна чрез треньорска рокада, отстранявайки Димитров след само няколко месеца начело на отбора.

Димитър Димитров застана начело на Ботев на 17-ти ноември, заменяйки временния наставник Иван Цветанов. Към него имаше големи очаквания заради богатата му визитка, но престоят му в Ботев приключи след само седем мача, в които измъкна само една победа и допусна четири загуби. Головата разлика на тима в тези мачове пък е 5:10. Предстои да стане ясно кой ще наследи Херо на треньорския пост, но още в следващия кръг тимът има много тежък мач срещу Лудогорец.

