Разследват палеж на автомобил във Видинско

Умишлен палеж на лек автомобил с видинска регистрация, паркиран на ул. „Първа“ в село Горни Лом, разследват служители на МВР, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Видин.

Сигналът за горящото превозно средство, собственост на местен жител, е постъпил днес около 00:55 часа. На място е изпратен екип на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ в Белоградчик, който е потушил пламъците. Огънят е унищожил част от електрическата инсталация и част от двигателя на автомобила.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По първоначални данни става дума за умишлен палеж. Образувано е досъдебно производство.

От полицията във Видин посочиха, че през последните дни огнеборците от региона са реагирали на редица сигнали, включително пожар в плевня в село Ново село, при който са унищожени домашно имущество и част от покривната конструкция.

Горели са и сухи треви в землищата на селата Долни Лом, Дражинци и Карбинци, при които не са нанесени материални щети. Оказана е и техническа помощ за отводняване на мазе в село Косово, както и за отстраняване на опасно дърво край пътя в района на Плакудер. Във Видин са гасени и запалени отпадъци на две улици без материални щети.

