Спартак Варна с огромна крачка към голямата цел, таран от Първа лига влиза във форма

Спартак Варна постигна жизненоважен успех над Славия с 2:1 в двубой от 34-тия кръг на Първа лига. Преди изиграването на останалите срещи от групата на последните осем столичани остават далеч от зоната на изпадане с 43 точки, а варненският тим се изкачи на четвъртата позиция с 31 пункта. Двата отбора предложиха доста интересен мач на “Коритото”, който обаче домакините заслужено спечелиха.

Димо Кръстев откри резултата рано-рано - още в 8-ата минута, засичайки с глава центриране от корнер. В средата на първата част Роберто Райчев успя да изравни. В герой за "соколите" се превърна таранът Цветелин Чунчуков, който с попадение в 64-тата минута наказа бившия си отбор и донесе победата на Спартак.

Малко по-късно Ботев Враца и Септември завършиха наравно 1:1 в битката за оставане в елита в efbet Лига. Едни Рибейро откри за гостите от София в началото на втората част, а резервата Мичи Нтело изравни за врачани малко преди края. Двата отбора изиграха равностоен мач, с малко голови ситуации. Ботев Враца заема 9-о място с 44 точки, докато Септември остава в зоната на изпадащите на 14-о място с 29 точки.

Добрата новина за домакините от тази среща е подобряващата се форма на голмайстора Нтело. В последните 3 срещи бившият ас на Локо Пловдив заби 4 попадения.

