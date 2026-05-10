София влезе в историята: Хиляди превзеха "Цариградско шосе" заради Джиро д'Италия и един несломим българин!

Хиляди любители на колоезденето се включиха във велошествието “София кара Giro”, организирано в чест на преминаването на Джиро д'Италия през българската столица. Инициативата бе част от богатата съпътстваща програма около историческото домакинство на София на престижното колоездачно състезание.

Световни легенди, хиляди аматьори и подвигът на Виктор Асенов се сляха в уникалното велошествие

Събитието бе организирано от Столична община и Фондация “София - европейска столица на спорта” и отново постави акцент върху каузата за по-чист въздух и насърчаването на екологичния транспорт в града. Участниците се събраха не само за да популяризират активния начин на живот, но и за да приветстват звездите на професионалното колоездене, които финишираха третия етап на Обиколката на Италия по емблематичните жълти павета пред площад “Народно събрание”.

Началото на “София кара Giro” беше дадено точно в 14:00 часа от кмета на столицата Васил Терзиев. Организаторите подчертаха, че подобни инициативи имат за цел да стимулират масовия спорт, физическата активност и използването на велосипеди като устойчив начин за придвижване в градска среда. Според тях събитието носи и силен символичен заряд, тъй като отбелязва едно от най-значимите спортни събития, провеждани някога в България - финал на етап от Джиро д'Италия в София.

Минути преди старта на велошествието присъстващите бурно аплодираха Виктор Асенов, известен като Несломимия Виктор. Единственият незрящ ултраатлет в България се впусна в поредното си впечатляващо предизвикателство - да измине самостоятелно с велосипед разстоянието от метростанция “Цариградско шосе” до Орлов мост, след което да се присъедини към шествието с тандемно колело.

След официалния старт хилядите участници буквално изпълниха южното платно на бул. “Цариградско шосе”. Колоната от велосипедисти се разгръщаше в продължение на повече от 20 минути, достигайки обратно до метростанцията, преди да поеме към Орлов мост. През цялото време участниците следяха на големи екрани развитието на етапа от Джиро д'Италия, който преминаваше по трасето от Пловдив през Боровец към София. По-късно през деня група бивши елитни колоездачи, водени от кмета Васил Терзиев, трябваше да направят символично шествие от Орлов мост до финала на етапа на площад “Народно събрание”.

Сред очакваните специални гости бяха и някои от най-големите имена в световното колоездене - олимпийските шампиони Олаф Лудвиг, Брадли Уигинс и Марио Кумер, както и легендарният спринтьор Джамолидин Абдужапаров. Българското колоездене също беше представено от известни имена като Ненчо Стайков, Христо Зайков и Николай Михайлов.

Основната идея на инициативата “София кара Giro” е да насърчи хората по-често да избират велосипеда вместо автомобила и да обърне внимание върху проблема със замърсяването на въздуха в градска среда.

