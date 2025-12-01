Сблъсък между две коли: Катастрофа на входа на София (СНИМКИ)

Катастрофа стана тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ преди входа на София.

Ударили са се „Ауди“ и „Ситроен“. Нанесени са материални щети по автомобилите. Няма данни за пострадали хора. Мантинелата на магистралата е нагъната. Инцидентът е станал след отбивката за Равно поле посока столицата.

На място има екипи на полицията. Движението се осъществява с повишено внимание. Трафикът е натоварен, предава БГНЕС.

