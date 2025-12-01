Любопитно:

01 декември 2025, 10:28 часа 261 прочитания 0 коментара
Сблъсък между две коли: Катастрофа на входа на София (СНИМКИ)

Катастрофа стана тази сутрин на автомагистрала „Тракия“ преди входа на София.

Снимка БГНЕС

Ударили са се „Ауди“ и „Ситроен“. Нанесени са материални щети по автомобилите. Няма данни за пострадали хора. Мантинелата на магистралата е нагъната. Инцидентът е станал след отбивката за Равно поле посока столицата.

Снимка БГНЕС

На място има екипи на полицията. Движението се осъществява с повишено внимание. Трафикът е натоварен, предава БГНЕС.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
