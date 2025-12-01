Войната в Украйна:

Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо - цяла България е с вас! Няма кой да ви уплаши!

Единственият български носител на "Златната топка" - Христо Стоичков, изказа пълна подкрепа за трима от футболистите, с които постигна най-големите успехи в кариерата си с националния отбор. Камата използва официалния си профил във Фейсбук, за да се обърне към Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят за живота си. А Стоичков напомни и на тримата, че винаги са били бойци и имат подкрепата на цяла България.

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви", написа Христо Стоичков във Фейсбук.

Както е известно, късно снощи стана ясно, че Любо Пенев отново води битка с коварната болест, която победи през 1994 г. и заради която пропусна Мондиала в САЩ. Той е загубил килограми и е в онкологична болница в Германия. В критично състояние е и Борислав Михайлов, който получи инсулт и бе приет по спешност в болница в София. От доста време битка с коварно заболяване води и Петър Хубчев.

По-рано и ЦСКА подкрепи Любо Пенев.

Стефан Йорданов
