01 декември 2025, 10:37 часа 470 прочитания 0 коментара
Гледат делото срещу Бобокови

В Съдебната палата днес ще се разглежда делото срещу Пламен и Атанас Бобокови, обвинени за участие в организирана престъпна група за внос и преработка на опасни отпадъци, престъпление по служба и данъчни престъпления, предаде БГНЕС.

В средата на ноември се проведе разпоредителното заседание по делото в Софийски градски съд. 

Заедно с Атанас и Пламен Бобокови, обвинени са бившият заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още три лица - Ирена Христова, Васил Коцев и Николай Миховски.

По делото има над 200 свидетели и 28 вещи лица.

Обвиняемите бяха задържани на 28 май 2020 г. от спецпрокуратурата. Обвинителният акт бе внесен в спецсъда, но до закриването на институцията процесът не започна. Затова делото бе прехвърлено в Градския съд.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
