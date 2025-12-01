Гледат делото срещу Бобокови

В Съдебната палата днес ще се разглежда делото срещу Пламен и Атанас Бобокови, обвинени за участие в организирана престъпна група за внос и преработка на опасни отпадъци, престъпление по служба и данъчни престъпления, предаде БГНЕС.

В средата на ноември се проведе разпоредителното заседание по делото в Софийски градски съд.

Заедно с Атанас и Пламен Бобокови, обвинени са бившият заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още три лица - Ирена Христова, Васил Коцев и Николай Миховски.

По делото има над 200 свидетели и 28 вещи лица.

Обвиняемите бяха задържани на 28 май 2020 г. от спецпрокуратурата. Обвинителният акт бе внесен в спецсъда, но до закриването на институцията процесът не започна. Затова делото бе прехвърлено в Градския съд.

