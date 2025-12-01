Войната в Украйна:

БФС със силни думи към Любо Пенев

01 декември 2025, 10:46 часа 534 прочитания 0 коментара
Българският футболен съюз отправи силни думи към легендата на българския футбол Любослав Пенев след новината, че бившият ас на националния отбор се бори за живота си. От футболната централа в Бояна, която през годините е търпяла много критики от Пенев, показаха подкрепа към Пенев и го окуражиха, че ще се пребори отново със заболяването, с което се справи и преди повече от 30 години.

Ето какво написаха от БФС:

"Българският футболен съюз изразява своята дълбока подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си. С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство."

Любослав Пенев

"Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш. Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа."

"Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер."

По-рано и ЦСКА излезе със съобщение за Любо Пенев. Освен легендата на ЦСКА, за живота си се бори и легендата на Левски и на националния отбор по футбол Борислав Михайлов, който бе приет по спешност в болница след получен инсулт.

