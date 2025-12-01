БФС със силни думи към Любо Пенев

Българският футболен съюз отправи силни думи към легендата на българския футбол Любослав Пенев след новината, че бившият ас на националния отбор се бори за живота си. От футболната централа в Бояна, която през годините е търпяла много критики от Пенев, показаха подкрепа към Пенев и го окуражиха, че ще се пребори отново със заболяването, с което се справи и преди повече от 30 години.

Ето какво написаха от БФС:

"Българският футболен съюз изразява своята дълбока подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си. С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство."

"Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш. Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа."

"Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер."

По-рано и ЦСКА излезе със съобщение за Любо Пенев. Освен легендата на ЦСКА, за живота си се бори и легендата на Левски и на националния отбор по футбол Борислав Михайлов, който бе приет по спешност в болница след получен инсулт.

