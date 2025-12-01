Мария Илиева: Отказвам да нося тежестта на данъка обществено мнение

Мария Илиева притежава от онези редки гласове, които не просто звучат – те оставят следа. Със своята непрекъсната отдаденост към музиката и смелостта да се развива, тя се превърна в символ на модерната българска сцена и кралица на поп музиката у нас. Нейният път е доказателство, че когато следваш страстта си с увереност и вяра, можеш да превърнеш таланта си в успех и вдъхновение.

Истината зад успеха на Мария Илиева

Но като всеки известен, и тя знае какво е да минеш по пътя на критиките и "зверската омраза". Певицата обаче отказва да се поддаде на негативното мнение, а лошите коментари, които е чувала за себе си, не успяват да я откажат от призванието ѝ. "Отказвам да нося тежестта на данъка обществено мнение. Научих колко жестоки могат да са хора, които дори не те познават. Колко огромна злоба може да се отприщи, когато маса хора усетят, че някой е по-слаб", сподели Мария Илиева в интервю за NOVA пред Мариян Станков - Мон Дьо.

Въпреки безспорния ѝ талант, певицата обяни, че все още среща хора, според които не хареват песните ѝ. „Има хора, които до ден днешен твърдят, че пея фалшиво - че крещя, пискам. Това са хора, които дори не са дошли на мой концерт”, споделя още певицата.

С несломим дух, Илиева е категорична, че ще продължи надгражда себе си и да се развива, без да се сравнява с когото и да е. "Аз се чувствам в най-добрата си физическа, психическа и вокална форма. Бях почти 100 килограма, след като родих София. За 4 години свалих около 40 кг. Сега не се състезавам нито с мъже, нито с жени. Състезавам се със себе си. Това ми е най-приятното и вълнуващото състезание”, споделя певицата.

Мария Илиева, която днес отбелязва своя 48-ми рожден ден, е пример за жена, която успешно успява да съчетае кариерата си на блестящ изпълнител с това да бъде отдадена и любяща майка. С баланса между личния живот и професионалните си ангажименти, тя се е превърнала в любима певица за много хора.