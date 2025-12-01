Шофирайте внимателно: Двупосочно движение по АМ “Марица“

От днес се ограничава движението в платното за Пловдив между 26-и и 32-и км на АМ “Марица“ за ремонт на фуга на мостово съоръжение, в района на село Крум. Трафикът в 6-километровия участък в област Хасково ще се осъществява двупосочно в платното за Свиленград, в което ще са обособени по една лента за всяка посока. Скоростта в отсечката ще бъде ограничена до 50 км/ч.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното преминаване в участъкът. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

