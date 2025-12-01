Студио Actualno:

Във ВМА има подкрепа за прегазилия кучето Мая лекар: Думи на проф. Мутафчийски

01 декември 2025, 08:35 часа 478 прочитания 0 коментара
Може би ще ви изненадам, но всички курсанти се изказаха в подкрепа на д-р Цоневски. Това заяви проф. д-р Венцислав Мутафчийски, визирайки случая с прегазеното куче Мая - Още: Прегазилият кучето Мая хирург е отстранен от ВМА до приключване на разследването

Каква обаче е позицията на проф. Мутафчийски? Той категорично каза "не" на насилието на домашни животни. Разказа и, че има куче на над 15 години, което от половин година е парализирано и сърце не му дава да го евтанизира. Същевременно обаче професорът даде пример и с Либия, когато медицинските ни сестри бяха обвинени, че са заразили със СПИН деца. Там с колове беше раздадено правосъдие и си казах, че е чудесно, че не живеем в такава държава, добави той.

За капак проф. Мутафчийски даде пример с решение на Върховния съд в САЩ - че командирът е нещо различно от ръководител и може да праща на сигурна смърт свои подчинени, което го прави много особена порода субект. Още:

 

