Фен фракцията на Левски "София Запад" избухна срещу "клевети на разни депутатчета и НПО пионки"

Най-голямата фенска фракция на Левски - "София Запад", избухна с позиция срещу "все по-наглите опити на разни депутатчета и НПО пионки да хвърлят клевети по нашата организация". Запалянковците се противопоставиха на няколко твърдения от публични лица, хвърлени в пространството през изминалите дни. Сред твърденията бяха това, че Делян Пеевски купил титлата на Левски този сезон, както и че "София Запад" ще изпрати провокатори на готвения протест в София в понеделник вечер.

Ето позицията на "София Запад":

"Ние, от Клуб на привържениците на Левски – София Запад, сме длъжни да реагираме на все по-наглите опити на разни депутатчета и НПО пионки да хвърлят клевети по нашата организация и по хората в нея.

Репутацията ни е изграждана повече от четвърт век, лице в лице, на терен – а не зад клавиатури и фейсбук профили. Ние сме се доказали като фактор в обществото с категорична, последователна и будна гражданска позиция. Ние не сме на ничия хранилка, не сме зависими, не изнудваме и не мамим никого да инвестира в Понци схеми тип “Исторически парк”. Не сме и хрантутени от НПО-та, финансирани от всякакви чужди интереси, само не и български.

Попаднахме на видеото на г-н Манол Глишев, в което той се опита да излее помия върху нас. Нека го уверим – колкото и да се напъва да ни пришива към измисления от определени медии образ на “незнайния провокатор”, няма да му се получи. Нито с манипулации, нито с празни приказки.

Искаме да го попитаме ясно и директно: как точно ще различи “провокаторите”, които според него щели да хвърлят камъни по полицията зад гърба на собствените му поддръжници, от хората, които ще стоят зад него след призивите му за “битка за България”, която по негови думи нямало да бъде нито мирна, нито красива?

Ние сме най-силната организация в България, представляваща най-голямата социална група в родината ни – левскарите. Имаме повече от 25 години история, през които многократно сме показвали любов към отечеството и готовност да защитаваме народа си безусловно, при всички обстоятелства и на всякаква цена. И няма да позволим на политически туристи, доносници за всяка власт и удобни слуги на силните на деня да спекулират с името ни или да го влачат в своите фейсбук пасквили и измислици.

Тук идва удобен момент да споменем, че с интерес, дори задоволство наблюдаваме ежедневните оранжеви напъни и жлъч изливани върху Левски. Породени от силното ни представяне в шампионата, както и жалките опити да бъде омаловажена една евентуална синя титла. Но е време да ви припомним: ние сме Отборът на народа. А вие сте временните марионетки на всяка власт. Днес ви има – утре ви няма.

И както е казал Апостола на свободата: “Всекиму ще се държи сметка според делата.”

