ТИР прегази пешеходец, кола уби един от полицаите на място след катастрофата

Два пътни инцидента в района на Северната тангента в София взеха две жертви в нощта срещу понеделник. Загиналите са полицай и пешеходец. Движението в района беше изключително затруднено в продължение на няколко часа.

Първата тежка катастрофа станала край Требич към 1:40 ч. Тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен мъж, блъска пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно. Жертвата загива на място. Тестовете за употреба на наркотици и алкохол, направени на водача, са отрицателни.

На мястото били изпратени специализирани полицейски сили, за да отцепят района и да отбият движението. Към 4.20 ч. обаче лек автомобил, управляван от 34-годишен мъж, движил се с изключително висока скорост, блъснал патрулката. При инцидента умира 42-годишен служител на МВР. Шофьорът на колата е в болница с фрактури на ръката. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Около 10 ч. от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че е възстановено движението при трети километър на Северната скоростна тангента при разклона за бул. "Рожен" в посока пътен възел "Ботевградско шосе".

Рецидивист

Оказа се, че шофьорът, прегазил полицая, имал шест глоби от "Пътна полиция". 34-годишният мъж блъснал униформения, който разследвал предишна катастрофа с блъснат пешеходец. Мъжът е санкциониран за неспазване на маркировка, за неносене на сигнална жилетка, липса на пожарогасител, както и неспазване на знаци. Има една глоба за превишена скорост, пише "24 часа".

