Трагедия: Дете почина след падане от четвъртия етаж

5-годишно момченце е починало в София след падане от тераса на четвъртия етаж на жилищна сграда в София, съобщиха от МВР, цитирано от БТА. Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12 ч. Инцидентът е станал в района на бул. „Сливница" По първоначална информация в жилището е имало възрастни. Няма данни за насилие. Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.

Друго дете почина от сърдечен удар в двора на училище

Снимка: iStock

Десетгодишно момиче почина в двора на училището си в Гърция в резултат на сърдечен удар, съобщава в. „Катимерини“. Трагедията е станала вчера по обяд в 10-о основно училище в Аспропиргос в регион Атика. Момичето припаднало в двора на училището, докато обикаляло около баскетболното игрище. Веднага била повикана линейка, която откарала детето с полицейски ескорт до болница, където лекарите опитвали да я съживят в продължение на повече от 20 минути. Според първоначалните констатации момичето е получило сърдечен удар.

Министерството на образованието посочи, че по време на инцидента детето не е участвало в занимания по физическо възпитание, а само е обикаляло около баскетболното игрище. Според информация на министерството в медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми и то не е имало ограничения за физическа активност.

