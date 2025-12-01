Европрокуратурата даде на съд за измама бившия кмет на Варна Иван Портних

Европейската прокуратура (EPPO) предаде на съда обвинителния акт срещу бившия варненски кмет Иван Портних, бивш областен управител и двама служители от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Срещу тях се води дело за измама, свързана с реконструкцията на рибарско пристанище във Варна. Според обвинението четиримата са подправяли официални документи и са представяли неверни данни, с цел да получат неправомерно 3.4 млн. евро от европейски и национални фондове за проект, описван като подобряване на инфраструктурата на уж съществуващо рибарско пристанище край града.

Разследването показва, че към момента на кандидатстване за финансиране такова пристанище изобщо не е съществувало. Въпреки това местните власти са твърдели, че пристанището е реално, а средствата са нужни за неговата реконструкция. Още: Коцев за Портних: Щом съм задържан, защото някакви хора говорят срещу мен, то предишният кмет трябва да е заточен в Сибир

Обвинението

В съобщението на Европейската прокуратура се посочва: "Според събраните доказателства поземлените имоти, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са били вписани в кадастралната карта на Варна като скали, пясък и други видове строежи".

Според разследващите общината е създала няколко понтона, които да изглеждат като плаващи кейове, единствено с цел мястото да бъде регистрирано като реално пристанище, макар там да не е имало нищо. Още: Съдът пак не даде на прокуратурата да спре делото срещу Портних за Варненското езеро

С подкрепата на служители от "Морска администрация" тези имоти по-късно са били вписани като пристанищна инфраструктура.

Щетата за бюджета на ЕС е оценена на около 2.8 млн. евро, а вредата за националния бюджет – на 675 475 евро.

Европейската прокуратура уточнява: "Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият областен управител могат да получат между две и осем години лишаване от свобода. Останалите обвиняеми са заплашени от до пет години затвор. Съдът може също така да им забрани да заемат определени държавни или публични длъжности".

Това е първото мащабно дело на Европейската прокуратура у нас от старта на дейността й преди три години и половина. Още: ГЕРБ и "Ново начало" във Варна с обяснения в открита любов: Йордан Цонев и Иван Портних с общи действия (СНИМКИ)

EPPO внесе делото в съда след повече от две години работа, докато български журналисти разкриха случая още преди години. Сигналът до екипа на Кьовеши е изпратен от ОЛАФ.