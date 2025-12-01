Войната в Украйна:

ЦСКА със съобщение за Любослав Пенев

01 декември 2025, 10:39 часа 643 прочитания 0 коментара
Българският футболен гранд ЦСКА излезе със съобщение към легендата на клуба Любослав Пенев след новината, че бившият футболист и треньор се бори с коварно заболяване. Пенев е с влошено здравословно състояние в болница в Германия и се бори за живота си - близо 30 години, след като се справи със същото коварно заболяване. А от ЦСКА му дадоха кураж, че ще се справи и този път.

Ето какво написаха от ЦСКА по адрес на Любо Пенев:

"Ще спечелиш и този мач, Любо!

ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент.

Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.

Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш!

Кураж, шампионе!"

Според медийни информации, Любо Пенев е отслабнал значително и към момента химиотерапията му е изключена. Лекарите все още не са изяснили как ще бъде лекуван Любослав Пенев. По-рано подкрепа към Любо Пенев оказа и Валери Божинов. Във влошено здравословно състояние се намира и друга легенда на българския футбол - Борислав Михайлов, който бе приет по спешност в болница след инсулт.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
