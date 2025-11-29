Войната в Украйна:

29 ноември 2025, 12:04 часа 343 прочитания 0 коментара
Пиян шофьор катастрофира в Пловдив

Пиян шофьор предизвика катастрофа след опит да избяга от полицейска проверка в Пловдив. За щастие няма пострадали. Около 1:30 ч. днес автопатрул на Четвърто РУ последвал лек автомобил, чийто водач не се подчинил на даден сигнал за спиране.

Няма загинали, но шофьорът е криминално проявен

Снимка: БГНЕС

На кръстовище между бул. „Цариградско шосе“ и бул. „Освобождение“ въпросната кола се блъснала в светофарната уредба, а 50-годишният криминално проявен мъж зад волана е заловен.

Още: С десетки нарушения: Шофьорът, причинил катастрофата с три жертви край Пловдив, остава в ареста

По време на случилото се няма пострадали. Шофьорът е изпробван с дрегер, който отчел над 2 промила. С полицейска заповед е отведен в ареста за срок до 24 часа.

На местопроизшествието е направен оглед, установява се размерът на нанесените щети по съоръжението. Работата продължава съвместно със служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.

Припомняме, че Окръжният съд в Пловдив постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" на шофьора на камиона от катастрофата със загинало семейство на околовръстния път на Пловдив. Джунейт Дюлгеров е отказал да даде обяснения, коментира пред журналисти прокурор Владимир Вълев. По думите му до инцидента се стига след загуба на внимание от страна на Дюлгеров, като най-вероятно се касае за използване на мобилен телефон

На 24-годишния шофьор е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице, което е особено тежък случай. Държавното обвинение настояваше за мярка за неотклонение "задържане под стража". По това обвинение е предвидено наказание от 15 до 20 години затвор.

Справката за нарушения на пътя на Дюлгеров е четири страници, каза Вълев. Той има книжка за тир от две години, като за периода оттогава досега има десет наказателни постановления и 20 фиша - всякакви нарушения на Закона за движение по пътищата. Едно от нарушенията е за това, че е шофирал без книжка. Прокурорът посочи, че загиналата шофьорка има свидетелство за правоуправление от повече от 20 години и има едва две нарушения.

Още: Тежка катастрофа с жертва в Самоков

Антон Иванов
