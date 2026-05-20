След дълга съдебна битка: Най-накрая премахват чадърите от автокъща в Борисовата градина

20 май 2026, 11:42 часа 1315 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев. По думите му по казуса в годините са използвани различни процедурни хватки. "Надяваме се най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели", заяви той.

По думите му делото за незаконните обекти е приключило, поради което днес се пристъпва към премахване на чадърите. "Делото за собствеността на парцела предстои да бъде разгледано на втора инстанция, като на първа е решено в наша полза", посочи още градоначалникът.

"Надяваме се собствениците на автокъщата доброволно да преместят колите, ако не – ние ще ги преместим, за да можем да продължим с дейността", добави Терзиев.

Припомняме, че делата продължиха над осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, миналата година съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне незаконните чадъри и конструкции в парка, където дълги години работеше автокъща "Капитолия".

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително. 

