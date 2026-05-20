Пак от кланица: БАБХ унищожава над 38 тона животински храни

20 май 2026, 11:42 часа 1198 прочитания 0 коментара
При съвместна проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Гранична полиция, Икономическа полиция и Национална агенция за приходите констатираха сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбинат в Свиленград.

При акцията бяха установени 38 тона негодни храни и суровини от животински произход, които ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщиха на страницата на БАБХ в интернет.

Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване - обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти.

Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите.

Спасиана Кирилова Редактор
