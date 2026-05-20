Спорт:

Европейските газохранилища поставиха антирекорди

20 май 2026, 11:38 часа 954 прочитания 0 коментара
Снимка: Gazprom
Европейските газохранилища поставиха антирекорди

Подземните газохранилища в Европа са отчели рекордно ниски нива по нагнетяване на газ между 12 до 14 май, достигайки най-ниските си нива досега в историята. Това съобщиха от руската държавна компания "Газпром". "Европейските подземни газохранилища поставят нови антирекорди по нагнетяване на газ“, се посочва още в публикацията на "Газпром".

"Най-ниските нива, регистрирани някога"

Компанията уточнява, че според Gas Infrastructure Europe, в продължение на три последователни дни – 12, 13 и 14 май – нетните обеми на инжектиране на газ в европейските подземни газови хранилища са достигнали най-ниските си нива, регистрирани някога за тези дни.

Още: Газохранилища и цени на енергията: Фон дер Лайен иска координация на ниво ЕС (ВИДЕО)

"Газпром“ подчерта, че хладното време в Европа, включително в Германия, Франция и Холандия, значително забавя темпа на запълване на газохранилищата.

На 25 април стана известно, че няколко европейски държави все още не са спрели да изтеглят газ от своите подземни газохранилища в средата на пролетта. Според "Газпром“, Полша, Белгия и България все още са изтегляли газ в началото на третото десетдневие на април тази година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано председателят на Управителния комитет на Газпром Алексей Милер заяви, че събитията в енергийните съоръжения в Близкия изток ще имат широки последици.

Още: Газохранилищата в ЕС ще трябва да са пълни и през следващите две години

Целият газ, инжектиран в европейските газохранилища в подготовка за зимата, е бил изтеглен в средата на февруари. В момента добивът се извършва от резерви от предишни години.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Газпром природен газ газохранилище газохранилища
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес