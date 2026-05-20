Голямото ядрено учение на Русия: Ядрени бойни глави на ракетите "Искандер-М"

Руското военно министерство обяви, че е доставило ядрени бойни глави за мобилните пускови установки "Искандер-М", използвани по време на голямото му ядрено учение - главите са били заредени и военните са тренирали преместването им до неуточнени обекти.

"Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личен състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М", оборудване на ракети носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания", се казва в съобщението.

Участващите в ученията ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелването на ядрени оръжия, се казва в изявление, разпространено в държавните руски медии.

"В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност", се посочва още там.

Russia staged nuclear strike drills using Iskander systems, with state media publishing footage of the exercises. The weapon is designed for strikes on European targets, including airfields, headquarters, air defenses and EU infrastructure, they said. #Russia pic.twitter.com/xshQLAF1RU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026

В ученията са участвали над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици оръжие, военна и специализирана техника, включително над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, 8 от които – стратегически ракетни подводници.

