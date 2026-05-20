Голямото ядрено учение на Русия: Ядрени бойни глави на ракетите "Искандер-М"

20 май 2026, 11:42 часа 1280 прочитания 0 коментара
Снимка: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0
Руското военно министерство обяви, че е доставило ядрени бойни глави за мобилните пускови установки "Искандер-М", използвани по време на голямото му ядрено учение - главите са били заредени и военните са тренирали преместването им до неуточнени обекти. 

"Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личен състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М", оборудване на ракети носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания", се казва в съобщението.

Участващите в ученията ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелването на ядрени оръжия, се казва в изявление, разпространено в държавните руски медии. 

"В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност", се посочва още там. 

В ученията са участвали над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици оръжие, военна и специализирана техника, включително над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, 8 от които – стратегически ракетни подводници.

Елена Страхилова
